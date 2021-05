Uctěme si památku obětí za svobodu

Čtenář reportér





Je to již dlouhých 76let, co jsem ještě v kočárku vítal v Hostovlicích Rudou armádu. Bylo to tuším 10.května, co sovětské tanky pospíchaly od Havlíčkova Brodu, přes Golčův Jeníkov a Čáslav na Prahu. Tak jako i ti ostatní z Hostovlic jsme pospíchali se šeříky v ruce na hlavní silnici vítat ty statečné.

Květnové povstání českého lidu patří k významným dnům české historie. | Foto: archiv Přemysla Votavy