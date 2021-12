Velice úspěšně (výsledky také přikládáme) si vedou i závodníci z oddílu Spartan Kids (Spartan Training Group Kutná Hora) a medaile a finálová umístění vozí i děvčata z tanečního aerobiku. Celkem má sportovní klub Gym Fit, z.s. cca 260 členů, a má několik oddílů. Kromě závodní a nezávodní gymnastiky a akrobacie je to také výše jsmenovaný oddíl Spartan Kids, dále oddíl taneční: skupina tanečního aerobiku a skupina moderního tance, dále oddíl všeobecné sportovní přípravy : děti na startu, cvičení rodičů s dětmi, cvičení s miminky. Pokud budeme i nadále v této složité době moci trénovat, tak zápisy dětí na cvičení na druhé pololetí budou opět probíhat ve druhé polovině ledna.

Pekelnej parkáč pokračuje i v době vánoční a povánoční!

Výsledky oddílu akrobacie a gymnastiky

6. - 7. 5. 21 European Championship IBFF Fit Kids 2021 Záhřeb (on-line)



Fitness Dance Solo B Junior

3. místo - Lucie Málková



Acro Dance Duo A Youth

2.místo - Adéla a Aneta Vojáčkovi



5. 6. IBFF M ČR Praha

Fitness Freestyle 12-14 let

2. místo - Lucie Málková

Basic Acrobatic - duo 15-17 let

1.místo - Adéla a Aneta Vojáčkovi



červen 21 - ICN ON LINE FITNESS CUP 2021



Fitness Freestyle 6 - 9 let

3. místo - Nella Hejná



Fitness Freestyle 12-13 let

2. místo - Lucie Málková

Fitness Freestyle 14 a více let

2. místo - Štěpánka Mundilová

3.místo - Adéla Veselá



Fitness Challenge 6 - 9 let

2.místo - Nina Simčáková

3.místo - Klára Kulhavá

Fitness Challenge 12 a více let

1.místo - Adéla Veselá



16. 10. ICN Mezinárodní M ČR - České Budějovice



Fitness Freestyle 6-7 let

2. místo – Nina Simčáková

Fitness Freestyle 12-13 let

3. místo - Emília Šindelářová

Fitness Freestyle Open 12-13 let

3. místo - Natálie Hrabalová



23. 10. IBFF FIT KIDS - Kutná Hora



Fitness Freestyle 5-7 let

2. místo – Nina Simčáková

3. místo - Anita Misarosh

Fitness Freestyle 8-9 let

3. místo - Klára Kulhavá

Fitness Freestyle 12-13 let

2. místo - Emília Šindelářová

3. místo - Lucie Málková



Basic Acrobatic 11-12 let

2. místo - Natálie Hrabalová

Basic Acrobatic - duo 15-17 let

2.místo - Adéla a Aneta Vojáčkovi



6. 11. ICN Mistrovství Evropy - Karlovy Vary



Fitness Freestyle 5-7 let

1. místo - Anita Misarosh

2. místo – Nina Simčáková

Fitness Freestyle 11-12 let

3. místo - Veronika Matoušková

Fitness Freestyle 13-14 let

2. místo - Emília Šindelářová

3. místo - Lucie Málková



Fitness Freestyle Open 12-13 let

3. místo - Natálie Hrabalová



Fitness Freestyle Open – dvojice nad 10 let

1. místo - Adéla a Aneta Vojáčkovi

2. místo – Štěpánka Mundilová a Zuzana Zdychyncová



13. 11. ICN Kutnohorský pohár Kutná Hora



Fitness Freestyle 5-7 let

2. místo - Anita Misarosh

3. místo - Sára Malimánková

Fitness Freestyle 10-11 let

2. místo - Klára Kulhavá

Fitness Freestyle 12-13 let

1. místo - Emília Šindelářová



Fitness Freestyle Open 14 a více let

1. místo - Zuzana Zdychyncová

Fitness Freestyle Open – dvojice nad 10 let

1. místo - Adéla a Aneta Vojáčkovi

2. místo – Štěpánka Mundilová a Zuzana Zdychyncová



12.-15. 11. on-line IBFF World Championship Cyprus



Acro Dance duo

1.místo – Adéla a Aneta Vojáčkovi (kategorie Junior)



Fitness Dance

3. místo - Nina Simčáková (kat. 6 let)

1. místo – Emília Šindelářová (kat. 12 let)

3. místo - Lucie Málková (kat. Junior)



Fit Kids

3. místo - Anita Misarosh (kat. 7 let)

2. místo - Natálie Hrabalová (kat. 13 let)



27. 11. ICN Fitness Diamond Cup – Kralupy nad Vltavou



Fitness Freestyle 5-7 let

2. místo – Nina Simčáková

3. místo - Anita Misarosh

Fitness Freestyle 12-13 let

3. místo - Emília Šindelářová

'Fitness Freestyle Open 12-13 let

3. místo - Natálie Hrabalová



Výsledky dětí z oddílu Spartan Kids Kutná Hora v závodní sezóně 2021

Umístění na stupních vítězů:

Adéla Chocholová si vybojovala s této závodní sezóně 6 zlatých medailí, a to v závodech Spartan Kids Lipno 13-14, Spartan Kids Lipno Competetive 10-13, Maraton Kuks, Praha OCR Atom Kids, Gladiator Race OCR liga, Koudelníkův závod v Kutné Hoře. Jedno druhé místo ve Spartan Kids na Dolní Moravě v kategorii 13 – 14 let a tři třetí místa – Spartan Kids Liberec, Gladiator Race Josefov a Spartan Kids Dolní Morava, kategorie Competitive. Ve SPARTAN závodech se svými umístěními kvalifikovala na Mistrovství světa.

Sofie Chocholová získala jednu zlatou medaili v závodu Praha OCR Atom Kids, dvě stříbrné madaile v závodech Maraton Kuks a Roháčova stezka a dvě bronzová umístění v závodech Spartan Kids Liberec a Spartan Kids Lipno. Ve SPARTAN závodech se svými umístěními kvalifikovala na Mistrovství světa.

Aneta Kudláčková získala dvě třetí místa ve Spartan Kids Liberec a Spartan Kids Lipno 13 – 14.

Matyáš Košata vybojoval druhé místo v ICN Fitness Strong – Fitness pětiboj.

Zdeněk Beran získal zlatou medaili v Roháčově stezce a třetí místo v ICN Fitness Strong – Fitness pětiboj.

Zopka Jan Roman získal zlatou medaili v Roháčově stezce.

Kudláček Daniel - pravidelným účastníkem závodů SPARTAN Kids ve vlnách Competive, kde se svými výsledky v TOP 5 kvalifikoval na Mistrovství světa.

Jelikož je Spartan Kids pro děti do třinácti let a Gladiator Race pro děti do šesti let spíše motivační a probíhá bez měření času a vyhlašování výsledků, nemají naši malí Spartani umístění na příčkách vítězů. I tak jsou ale velcí bojovníci a jsme velmi rádi, že Spartak Kids Kutnou Horu v hojné míře reprezentují. Mezi naše děti, které stály v letošní sezóně nejednou na startu Spartan Kids a Gladiator Race patří: Haraga Šimon, Haraga Daniela, Peroutka Tomáš, Peroutková Barbora, Chramostová Marie, Kudláčková Agáta, Procházková Lenka, Procházková Eva, Šubrtová Kateřina, Zopková Pavla, Knolová Adéla Slavík Adam, Knol Kryštof a Slavík Oliver."

Autor: Jitka Brachovcová