/FOTOGALERIE/ Atletický stadion ve Vodrantech ožil v pátek běžeckými nadšenci, kteří se tu sjeli na čtvrtý Noční Běh v Čáslavi, jehož organizátorem je Petr Dobřický. Na závod se předem zaregistrovalo 303 sportovců odhodlaných zdolat s čelovkami 4 kilometry dlouhou trasu. Nejprve na trať vyběhly děti, v osm hodin se pak uskutečnil hlavní závod dospělých.

Ze 4. ročníku Nočního běhu v Čáslavi. | Foto: Alena Dušková

"V první řadě chci moc poděkovat všem závodníkům za účast. Opět vytvořili skvělou atmosféru závodu a věřím, že si každý odnesl hezké vzpomínky na tuto akci. Na závod se všichni zaplacení účastníci nedostavili, což naprosto chápu a předpokládám, že důvodem je současná situace okolo covid19. I tito 'závodníci' si mohou vyzvednout své startovní balíčky ve Sport 2000 Čáslav. Pevně věřím, že se všichni sejdeme ve zdraví příští rok už ve standardním dubnovém termínu. Příští ročník je jubilejní a to pátý. A také podle toho chci, aby vypadal, bude se na co těšit. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci letošního ročníku a to jsou Radka, Jarmila, Zdeněk, Danda, Andrea, Honza, Standa, Ivča, Zdenda, Martina a zdravotníci Pavlína a Franta. Děkujeme za doprovodný program tanečnic ze Zuš Časlav a skupiny B-Mine a skvělemu moderátorovi Dandovi. Všem přeji aby toto období zvládli ve zdraví a s úsměvem na tváři," uvedl na své facebookové stránce hlavní organizátor Petr Dobřický.