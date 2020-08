V čáslavské RůznoRadosti tvoří malí umělci

/FOTOGALERIE/ Malým umělcem se stane každý, kdo přijde na kurz se stejnojmenným názvem, který je určen dětem od jednoho do tří let. Lze ho absolvovat o prázdninách každé úterý od 9.30 do 10.15 hodin v čáslavském kreativním prostoru RůznoRadost. Vstupné je 80 korun na dítě, v ceně je veškerý materiál. Každý další sourozenec to pak má za 60 korun.

Kurz Malý umělec v kreativním prostoru RůznoRadost v Čáslavi. | Foto: Jana Teklová