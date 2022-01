"Prý končí tropy v České republice. Věřte, nevěřte. Vzpomene si někdo, jak po nebývalé horkém jaru začal letošní červenec? První týden, plný nábožensky laděných státních svátků, kteří čeští neznabozi přímo milují, byl ufňukaný. Důchodce se může jenom usmívat, jen jeďte do háje, v Praze bude klid, pokud nepolezu na Karlův most. Trochu deštivé počasí mě vždycky omezí ve vzdálenostech míst, do kterých chci cestovat. Jet přes půl republiky a pak pozorovat přírodu z oken kavárny může být fajn, ale to můžu sedět v Braníku. Napadlo mě, že jsem pravděpodobně nikdy nejel tratí z Kolína do Ledečka. Našel jsem na této trati dvě místa, kde se mi povedlo shromáždit pár starých fotek. Z Kolína vyjíždím do zamračeného počasí, beru sebou raději svačinu, protože je svátek a já si nepamatuju, které významné dny lidovci navrhli k zakázu obchodování. 6.července to nebylo."

S laskavým svolením potomků Václava Výška.

