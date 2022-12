Duchovní Michal Šramko mj. připomněl: „Advent je dobou očekávání. Doba, kdy se připravujeme na změnu. A tou změnou má být také naše smýšlení a naše konání. Zrození Spasitele nám přineslo naději na změnu našich srdcí. Protože láska spojuje. A co jiného to je, když se do chudoby našich srdcí narodí nová naděje. Advent má své zvláštní a nezaměnitelné poselství. Probouzí v nás nastoupit nový vztah k Bohu a také hlavně k bližnímu.“ Po svátečním slovu zazněla komorní hudba sboru Caritas s klavírním doprovodem Michala Hanuše, pod taktovkou Jana Drahoty.