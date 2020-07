/FOTOGALERIE/ Na prvním bazaru se swapem v čáslavské RůznoRadosti se sešlo spousta oblečení. Pestrý výběr sahal od věcí k donošení až po ručně šité šaty. Ceny byly velmi příznivé.

Z bazaru se swapem v čáslavské RůznoRadosti. | Foto: Jana Teklová

Sama jsem neodolala a nakonec jsem si něco koupila a prodala i svoje milované šaty, které jiné dámě sluší víc a má z nich velkou radost. To my ženy tak máme - občas se do něčeho v obchodě zamilujeme, ale vlastně to nenosíme, ono to totiž čeká na někoho jiného. Na výběr byly i ručně vyráběné náramky a náušnice.