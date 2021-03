V zámeckém parku se procházely masky a hledaly kamínky

/FOTOGALERIE/ Letos pojalo Rodinné centrum Setkání ve Zruči nad Sázavou tradiční karneval trochu netradičně. Rozdělili ho na 2 části. V té první vyzvali rodiče s dětmi k akci ,,Kamínkohraní", při kterém mohli malovat kamínky s karnevalovou tématikou a nosit do infocentra na zámek. Tyto kamínky pak využili při 2. části, která se konala 27. února v zámeckém parku. V době 10 do 16 hodin mohli rodiny vyrazit na procházku do parku a hledat kamínky se značkou RC, Rodinné centrum nebo s karnevalovými maskami.

Kamínkohraní aneb Karneval trochu jinak v zámeckém parku ve Zruči nad Sázavou. | Foto: archiv RC Setkání