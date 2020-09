/FOTOGALERIE/ Za pohádkou do Zehub se vypravily se svým dospěláckým doprovodem nejen děti ze Zehub, z okolních vesnic, ale i z nedalekých Žlebů a Čáslavi. Spolek VesSpolek,z.s. Zehuby, Kamenné Mosty připravil dětem na začátek školního roku u hasičské zbrojnice pohádkové odpoledne.

Pohádkové odpoledne v Zehubech s Čertovskou pohádkou v podání Divadla Studna. | Foto: archiv pořadatelů

V sobotu 5. září přijelo za dětmi z Hosína u Českých Budějovic soukromé „ Divadlo Studna“ se svými dřevěnými pohádkovými postavičkami, kde dětem zahrálo „Čertovskou pohádku“. Té ale nejdříve předcházela „Animace na chůdách“. Děti si tak vyzkoušely postřeh, rychlost, hravost a dokonce prošly v kouzelné chůdové bráně, která umí do roka a do dne splnit přání. Jestli se jejich přání vyplní, to se asi nedozvíme, ale přání organizátorů, udělat dětem radost, to se vyplnilo. Úsměvy na dětských tvářičkách jsou toho důkazem.