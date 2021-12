Zdroj: Youtube

Nemůžete ho již z dálky přehlédnout. Ve dne, či nasvícené v noci, dvě věže kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi s typickými cibulovitými báněmi ční nad okolní krajinu řeky Doubravy na Čáslavsku. Kostel se nachází v jedné z nejstarších obcí v regionu Zbyslavi s bohatou místní historií. Ves je připomínána již v roce 1131, od 13. století je doložená existence tvrze a asi největší význam sídelní měla v II. polovině 17. století, za života Johany Polyxeny Šofmanové roz. Mitrovské z Nemyšle, která obnovila zpustlou tvrz a vytvořila zde centrum Zbyslavského panství s velkostatkem. Dále založila vinici, byl zde také pivovar, dva rybníky s oborou a významně přispěla k zvelebení zdejšího kostela Nejsvětější Trojice.

První písemnou zmínku o kostele najdeme v archiváliích z roku 1352. Původně gotický, byl po požáru renesančně přestavěn v 16. století. Roku 1609 byl upravován do podoby ranně barokní, dalšími přestavbami v letech 1652 –1660 za Johany Polyxeny Šofmanové a v roce 1692 za Bernarda Františka Věžníka získal podobu pozdně barokní. V letech 1836 – 1837 byla navýšena loď i obě věže, poslední větší renovace proběhla v roce 1936.

To je už opět mnoho let a začátkem nového tisíciletí se už značně projevilo jeho postupné chátrání. Opadávaly šindele z dřevěných bání a uvnitř trouchnivěla jejich konstrukce, stejně tak opadává omítka zvláště z průčelí kostela a severní strany. Děravé a nefunkční jsou okapy. Uvnitř nalezneme praskliny na stropu lodi, nefunkční jsou varhany, bortí se kazatelna, péči by potřeboval mobiliář, zvony ve věži, zrestaurování bohatá výmalba.

Za aktivitami i rekonstrukcí kostela stojí spolek Za záchranu kostela Nejsvětejší Trojice ve Zbyslavi

V roce 2008 se dala dohromady skupina místních obyvatel a založila spolek Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi. Cílem spolku je záchrana této zapsané kulturní památky prostřednictvím kulturní a propagační činnosti, přitom úzce spolupracuje ŘK farností Zbyslav se sídlem ve Žlebech a se stavebním technikem ŘK biskupství v Hradci Králové při získávání podkladů k žádostem, k dotacím, při probíhajících opravách. Na podporu oprav kostela spolek pořádá oblíbené Svatováclavské, Podzimní a Vánoční koncerty, výstavy místní historie, obnovena byla tradice Staročeských Májí. Po domluvě je možná komentovaná prohlídka kostela. Na Štědrý den má své vánoční kouzlo s Betlémským světlem, pro které si přijde do kostela i stovka lidí místních a přespolních. Finanční příspěvky takto získané jsou pak využity zcela na opravy kostela a přípravy s ní spojené.

Za dobu své existence se spolek Za záchranu kostela nejsvětější Trojice finančně podílel a organizačně i prací byl u všech rekonstrukčních akcích, jako byla oprava dvouramenného schodiště před kostelem i restaurování sochy archanděla Michaela. Ale také rekonstrukce jižní báně dokončena v roce 2013, pořízení vchodové mříže pro letní odvětrávání a probíhající rekonstrukce báně severní.

Spolek v obci významně spolupracuje místním sborem dobrovolných hasičů a velmi si cení vstřícnosti a pomoci Obce Vrdy, kterou je Zbyslav součástí. Obec financovala noční nasvícení kostela, rekonstrukci sochy Sv. Jana Nepomuckého na návsi pod kostelem a při pořádaných koncertech tradičně poskytuje autobus k dopravě vystupujících souborů.

Tomáš Turnovský, předseda spolku Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi