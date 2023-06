/FOTO, VIDEO/ Exkurzi ve výrobní firmě Denso Czech ve Zruči nad Sázavou absolvovali v úterý 30. května žáci třídy 2. OP, oboru Opravářské práce, ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vlašimi. Společnost patří mezi přední výrobce komponentů v automobilovém průmyslu. Mezi hlavní výrobky patří stěračový systém a stírací ramena.

Z exkurze žáků oboru Opravářské práce ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vlašim ve výrobní firmě Denso Czech ve Zruči nad Sázavou. | Foto: Klára Hanzalová

Denso se rozšiřuje nejen v oblasti automobilového průmyslu, ale také v oboru průmyslových a spotřebních výrobků tím, že uplatňuje nové technologie a dovednosti získané v automobilovém průmyslu. Zaměřuje se také na průkopnický vývoj nových výrobků, které řeší problémy související s vozidly a poskytuje tento vývoj výrobcům automobilů po celém světě.

Zdroj: Youtube

Vlašimští žáci měli možnost provoz ve firmě vidět zblízka a mohli si i otestovat své znalosti, které v průběhu exkurze zjistili. Nahlédli nejenom do úseků příjmu a expedice výrobků, ale i do úseku kontroly jakosti výroby a do samotné výroby. Dozvěděli se mnoho zajímavostí. Určitě už ví, co je pikování, čemu se říká labuť a kačer, a kdo mezi prvními použil QR kód.

Žáci z Kamenné stezky oslavili Den dětí překážkovým závodem na Olympii

Na závěr si v tréninkovém centru osahali vybrané komponenty, které firma vyrábí, a otestovali si i svoji manuální zručnost pomocí jednoduché aktivity. A věřte, že moc se při ní zabavili.

Poděkování patří Radce Kovářové, která žáky exkurzí provázela a velmi zajímavě jim provoz ve firmě podrobně představila.

Věra Jantošová, kariérový poradce a pedagog SOŠ a SOU Vlašim