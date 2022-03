"Z Kutné Hory jsem se autem dostala přes Miskovice a Mezholezy pod kopec Vysoká. Nahoru jsem musela pěšky. Ale výhledy cestou nahoru stály za to. Za jasného počasí je vidět Sněžka, zřícenina hradu Trosky nebo českobrodské vysílače. Tentokrát viditelnost dovolila spatřit pouze sluncem ozářený Kolín, Suchdol, Nové Dvory, nebo rozhlednu na Kaňku. Sluníčko se pomalu sklánělo nad obzor a poslední paprsky ozářily rozpadlý Belveder na vršku Vysoké. Celá příroda se zahalila do zlatorudé barvy. V tu chvíli nešlo odejít. Kolem mě se rozprostřelo ticho a klid. Slunce na obzoru kouzlilo barevnou paletou dokud úplně nezapadlo. Člověk v tu chvíli nemyslí na to, co se kolem nás děje, ale čerpá síly a energii na další den."