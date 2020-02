/ROZHOVOR/ Unikátní výstavu Mezi snem a skutečností nabízí Obchodní centrum (OC) Futurum v Kolíně. Jak se žije dětem na ubytovnách? Obrazy odhalují skrytý svět vyloučených lokalit. „Návštěvníky možná překvapí, že všichni máme podobná přání, ale i starosti, bez ohledu na to, kde žijeme,“ řekl Miloš Březina, vedoucí služby Klubus, ve které díla vznikala.

Z výstavy v OC Futurum. | Foto: Klubus

Můžete krátce představit výstavu Mezi snem a skutečností, která je nyní k vidění v OC Futurum v Kolíně?

Výstava vznikla ve dvou ubytovnách v Kutné Hoře na základě společné práce dětí nízkoprahového klubu Klubus organizace Prostor Plus. Do klubu docházejí děti a mládež, kteří se nacházejí v ne příliš příznivé sociální situaci. Tvůrcům vystavených děl je mezi 6 a 16 roky. Společně s kolegyněmi Evou a Kristýnou jsme pracovali na různých tématech – kdo je Tvůj hrdina? nebo Co mě doma štve? Jaké mám sny? a další. Používali jsme různé techniky – tuš, sprej, barvy, ale tvořili jsme i ze sádry a modelovali jsme hliněné reliéfy, které jsou v obchodním centru také vystavené. Výstava má, vedle výtvarných děl, další složky. Důležitou součástí je doprovodný text, který díla dává do kontextu témat, obsahuje komentáře autorů, záměry pracovníků a stručně představují smysl tvorby v sociálních službách. Díla byla nejprve k vidění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, kde se při Lektorském centru (LC) realizovaly dva workshopy. Děkujeme především Karin Vrátné Militké, vedoucí LC GASK, i za materiální podporu. Tato výstava má za cíl představit veřejnosti pocity a představy o světě dětí a mládeže z vyloučených lokalit a přispět tak k většímu porozumění a toleranci. Navštívit ji lze do konce února.