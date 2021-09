Tréma, úsměvy, rozpaky, květina, dnes kornout, dříve třeba bonboniéra a první usednutí do lavice ve třídě, kde bude prvňáček najednou trávit téměř každý den. Podělte se s námi o fotografii svou nebo vašeho potomka z této životní události! Jak vám to nebo jemu slušelo v první školní den v životě? Jak na tento den vzpomínáte?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.