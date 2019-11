/FOTOGALLERIE/ Listopadové události byly dramatické také v Kutné Hoře. Zavzpomínal na ně tehdejší student ČVUT Pavel Šuchmann, který je popsal před deseti lety na svém blogu. Po třiceti letech pak současnou situaci hodnotí i jeho třiaosmdesátiletá matka Alena Šuchmannová, stále neskutečně vitální žena, která má o společensko-politickém dění i ve svém věku dokonalý přehled.

První 'sametová' demonstrace v Kutné Hoře se konala 23. listopadu 1989. | Foto: Pavel Šuchmann

Udělají to znovu, pokud dostanou příležitost

Dne 23. listopadu 1989 jsem byl zadržen příslušníky VB poté, co jsem si dovolil fotografovat demonstraci na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Pak jsem byl samozřejmě propuštěn, protože jsem se nedopustil ničeho proti socialistickému právnímu řádu. Ty dvě hodiny na služebně mě ale definitivně utvrdily v tom, že komunismus je čisté zlo. Nereformovatelné zlo, jemuž není možné pasivně přihlížet a mlčky ho tolerovat. V ten mrazivý čtvrtek jsem také byl, společně s kamarádem Honzou A., vykázán vedením kutnohorského gymnázia z budovy téhož. Důvod? Byli jsme studenti ČVUT FEL a dovolili jsme si strašnou věc - informovat gymnazisty a profesory o situaci v Praze, protože v televizi a rozhlasu tou dobou nebylo nic jiného než komunistická propaganda… Ano, ten čas už se opravdu nevrátí. […] bude to vypadat úplně jinak. Výsledek bude ale za několik let podobně nesvobodný. Možná se budou šrouby utahovat i deset, dvacet let, ale o to bude to utažení důkladnější.

Pavel Šuchmann