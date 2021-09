Na dveře už ale klepe nový školní rok. Za pár týdnů se tak opět naplno rozběhne oddílová činnost, do které se můžete zapojit i yy. Rádi byste s námi prožili spoustu zajímavého? Toužíte po dobrodružství? Chtěli byste najít nové kamarády? Pionýrská skupina Čáslav nabírá nové zájemce a čeká právě na vás!

A jak to u nás chodí? Podle svého věku se zapojíte do činnosti jednoho ze tří oddílů. Pro žáky 1. Až 3. Tříd je určen oddíl Nejmladších, do oddílu středňáků chodí žáci 4. až 6. Tříd a sedmáci až deváťáci se stávají členy oddílu nejstarších.

Víme, že právě pro vás deváťáky bude nadcházející školní rok velmi důležitý. Budete se připravovat na novou roli středoškoláků a také u nás čeká deváťáky důležitý milník. Všechny děti, které dovrší 9. třídu, mají možnost stát se instruktory a podílet se tak na přípravě a organizování schůzek, táboru a dalších akcí.



Většina budoucích instruktorů je členy Pionýra již skoro 10 let, a tak se některé děti podělily také o své zážitky: “Pionýr je pro mě něco nepopsatelného. Je to čas strávený s lidmi, které mám ráda. Celý týden se těším na pátek, až si to všichni spolu na schůzkách užijeme. Když se naplánuje akce, tak se všichni bavíme, ať se děje cokoliv… Myslím, že nejsem sama, která se celý rok těší na náš letní tábor, kde jsme všichni pospolu a strávíme tam krásných 14 dní. Bojovky, vodní hry, služby v kuchyni, turnaje, hlídky…Jezdím tam už delší dobu a myslím, že náš tábor není jak ty ostatní, poznala jsem tam spoustu kamarádů a našla jsem si tam skvělou partu…” Tak o svých letech strávených v PS Čáslav mluví Klárka Koudelková.

Schůzky však nejsou jediné aktivity, které ve skupině během roku děláme. Dále pořádáme množství víkendových akcí a výletů. Na začátku října se tradičně jezdí na Sněžku, v prosinci se děti mohou přihlásit na mikulášskou víkendovku od pátku do neděle, která se koná v Horní Sytové u Jilemnice. Velmi oblíbená je také Paintballová liga v květnu, která je otevřena i pro veřejnost. Účastníme se také akcí pořádaných samotnou organizací Pionýr, ať už jde o Republikové setkání, Ledovou Prahu či třeba pro větší děti vhodná víkendová akce BHCO, což je branná hra s více než čtyřicetiletou tradicí, kde mezi sebou v tábornických dovednostech (uzlování, orientace v terénu, Morseova abeceda, …) soutěží skupinky po 5 až 9 lidech.

Pokud Vás a Vaše děti zaujala činnost PS Čáslav, tak neváhejte a navštivte naše schůzky, které se se konají pravidelně každý pátek v klubovně v Břízkách (s dětmi se většinou scházíme u Penny, odcházíme do klubovny a následně děti přivedeme zpět). Pro další informace také navštivte webové stránky www.pscaslav.cz anebo se můžete obrátit na vedoucí skupiny Naděždu Jelínkovou na tel. č. 724 800 851. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Autor: Vojta Zvolský