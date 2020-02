Páťáci z kutnohorského Žižkova pronikali do základů robotiky

/FOTOGALERIE/ Uplynulý týden byl pro žáky V. C z kutnohorské základní školy Žižkov spojen s pronikáním do základů robotiky. Společně jsme se snažili hledat odpovědi na otázky, na které bychom hledali vhodné odpovědi i my dospělí.

Žáci V. C kutnohorské 'základky' Žižkov pronikali do základů robotiky. | Foto: Archiv školy