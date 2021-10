Šesté ročníky se zaměřily na Kutnou Horu gotickou, sedmičky poznávaly památky barokní. Osmé třídy se vydaly do Sedlce a Malína a nejstarší žáci si připravili referáty na téma Kutná Hora literární. Každá třída pak navštívila jednu, či více historických budov.

V rámci projektového dne Poznáváme Kutnou Horu se třídy 2. stupně ZŠ T. G. Masaryka vydaly do ulic Kutné Hory, Sedlce a Malína. | Foto: Eva Jarošová

/FOTOGALERIE/ V rámci projektového dne Poznáváme Kutnou Horu se třídy 2. stupně Základní školy T. G. Masaryka vydaly do ulic Kutné Hory, Sedlce a Malína, aby získaly nové vědomosti a poznatky o našem městě jak z oblasti historie, tak z oblasti architektury i literatury.

