Pomoc potřebným Oblastní charity Kutná Hora je nablízku i v době covidové a může dál pomáhat nemocným a potřebným také díky vašim dobrým skutkům. Třeba v podobě daru do Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka 2021 online. | Foto: archiv charity

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením PES 5 zatím tři králové nemohou vyrazit na koledu do ulic. Tříkrálovou sbírku však můžete podpořit návštěvou online koledy na tříkrálovém webu a darem do online kasičky, nebo přispět do pokladničky v domluvených místech v našem regionu. Pomůžete i darem na účet Tříkrálové sbírky s variabilním symbolem pro kutnohorskou charitu nebo rychlou platbou přes QR kód.