Pátrat můžete od 9. do 21. března. V případě zájmu lze hru prodloužit. Před výpravou se pečlivě nachystejte. Potřebovat budete vytištěnou mapu a tabulku, které najdete zde či na Facebooku v události „Falešný kočí, aneb příběh kutnohorských zákoutí“.

Tabulka-odpovědi.Zdroj: archiv Kutnohorsko.cz, o.p.s.



Mapa pro procházkovou hru 'Falešný kočí'.Zdroj: archiv Kutnohorsko.cz, o.p.s.

Dále nezapomeňte tužku a chytrý telefon. Pokud váš telefon neumí číst QR kódy prostřednictvím fotoaparátu, stáhněte si aplikaci na čtení QR kódů. Během putování postupujte podle čísel v mapě, aby se vám příběh nezamotal. Hra "Falešný kočí" nejvíce zaujme děti mezi sedmým a desátým rokem. Připojit se ale určitě mohou i děti o něco starší nebo mladší s pomocí rodičů.



Abychom vás ještě více navnadili, máme pro vás připravenou odměnu. Pokud svou vyplněnou herní tabulku s kontaktem na vás (e-mail nebo telefon) odevzdáte do schránky na dveřích Muzea čokolády a čokoládovny Kutná Hora (Komenského nám. 72/18) do 22. března (prodloužení hry vyhrazeno pořadatelem), budete zařazeni do slosování o tři kutnohorské čokolády Lidka a pražené oříšky z obchodu Al Andalous Boutique.



Závěrem chceme poděkovat vám všem – za to, že se s námi vydáte na čerstvý vzduch a že budete dodržovat veškerá aktuálně platná opatření. Zároveň vás prosíme o zaslání vašich případných připomínek či informací o poškozených stanovištích na email monika.subito@gmail.com. Přejeme úspěšné pátrání!



Autor: Monika Václová a Kutnohorsko.cz, o.p.s.