Celkem se v oboře chová kolem 90 kusů převážně bílé jelení zvěře. Chovné stádo se nachází v uzavřené tedy neveřejné části obory. Nemohou být rušeni aktivitou návštěvníků, protože nejsou ochočení a zachovávají si tak přirozené procesy každodenního života. Česká Republika má světové prvenství v počtu chovaných kusů. Dohromady česká populace čítá přibližně 300 kusů.

Otevřeno je od května do září každý den od 10 do 18 hodin. Momentálně nedovolují protipandemická opatření ukázky pouštění dravců. Vstupné je 50 korun, děti, studenti a senioři to mají o deset korun levněji.

Autor: Ondřej Pelikán