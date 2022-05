Zámek Kačina zve na Muzejní noc. S oblíbeným videomappingem

Pro návštěvníky Národního zemědělského muzea Kačina je na sobotu 21. května připravena kulturní akce NOČNÍKačina. V 19 hodin se otevřou brány zámeckého parku, kde bude připraven zajímavý kulturní program a po setmění proběhne oblíbená videomappingová show na fasádě zámku. Bohatý program je situován nejen do interiérů zámku, ale i do překrásného parku, který ho obklopuje. Park je letos opět obohacen o kačinské čmeláky u bylinkové zahrádky, které každoročně zajišťuje Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku u Brna. Vstupné je 150 korun dospělý, dítě od 6 let 100 korun, rodinné vstupné vyjde na 350 korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek