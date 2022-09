Přijďte na zážitkové divadelní představení již ve čtvrtek v Kutné Hoře

"To bude dobrý" je kabaretní představení, s kterým přijede do Kutné Hory již ve čtvrtek 22. září Divadlo 2na3. Povypráví příběh mladé ženy, která bojuje s těžkostmi na mnoha životních frontách. Divadlo 2na3 pracuje s unikátní metodou divadla utlačovaných, která využívá životní příběhy a situace v kombinaci s divadelními technikami. Do představení se obsazují osobnosti, které mají s nějakou formou útlaku zkušenost. Po představení se hledají alternativní řešení a konce daného příběhu a v případě zájmu se zapojuje také publikum.

Zážitkové představení divadla 2na3 To bude dobrý. | Foto: archiv organizátorů

Jedinečné divadelní představení se uskuteční od 18.30 hodin v aule Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře. Akci pořádá v rámci Týdnů pro duševní zdraví projekt Duševní zdraví pro děti, který je financován z fondů EHP a Norska a pilotně působí v ORP Kutná Hora. Vstup na představení je zdarma, ale je nutné provést rezervaci místa předem. Kapacity jsou omezené. Rezervaci je možné provést ZDE. Autor: Lenka Beznosková