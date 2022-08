Na Želifestu se za celé odpoledne prostřídalo na dvě stovky lidí, včetně spousty malých i starších dětí. Vesnice Želivec se nachází kousek cesty od Zruče nad Sázavou směrem na Kutnou Horu a může se pyšnit nejen krásně zrenovovaným kulturním domem, ale také neobyčejnou přírodou a charakteristickým vesnickým klidem. Místní vzpomínají na léta, kdy do budovy kulturního domu chodili do školy a těší se, že po více než padesáti letech bude budova domu sloužit opět k účelu, za který byla postavena. I původní napis na fasádě byl zachován – „Naší mládeži“.

Projekt, který v Želivci dostal zelenou i od místních, tak od zastupitelů ve Zruči nad Sázavou, bude spuštěn od září 2022. Do jednotřídní vesnické školy nastoupí pět dětí a vzdělávat se budou od pondělí do čtvrtka. Do lesní školky, která bude mít zázemí v jurtě, bude docházet tři dny v týdnu 15 dětí, jejich průvodci ve vzdělání budou jak muži, tak ženy. Ve škole i školce jsou ještě volná místa. „Myslíme si, že pro fyzický i duševní rozvoj je naprosto důležitý kontakt s přírodou. Když se k tomu přidá individuální přístup a respektující prostředí, je to nejlepší předpoklad pro zdraví tělesné, duševní, a především pro silný inteligenční růst dítěte.“ říká jedna ze zakladatelek a průvodkyně v budoucí škole Veronika Jankulová.

Kateřina Kmínková