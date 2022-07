Zrekonstruovaná synagoga opět přivítá veřejnost. Ale jen do neděle

/FOTOGALERIE/ Využijte jedinečnou příležitost a přijďte si, před krátkou provozní přestávkou, od zítřka až do neděle 31. července od 10 do 16 hodin prohlédnout krásně opravenou synagogu v Čáslavi. Po krátké přestávce bude zase otevřeno až do konce srpna. Za 123 let své existence byla nejen svatostánkem, ale i smuteční síní a galerií. Chcete-li se dozvědět víc, přijďte na návštěvu.

Synagoga Čáslav | Foto: archiv Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové