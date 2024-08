/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bylo to velký, bylo to hlasitý, bylo to Zručský bigbítový (z)dunění. Rockoví fanoušci si přišli na své v sobotu 17. srpna na hudebním festivalu ve Zruči nad Sázavou. O parádní jízdu, která měla grády, se na dvou pódiích postarali jak mladí talenti, tak zkušení bardi.