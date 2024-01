Král světových velehor Radek Jaroš zavítal na besedu do Zruče nad Sázavou

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dvakrát korunovaný král světových hor Radek Jaroš - držitel Koruny Himaláje a Koruny světa přijal pozvání do dalšího z cyklu pořadů Křeslo pro hosta. Problematika zajímavého sportovního odvětví: himalájského a světového horolezectví přilákala ve středu 10. ledna do Zruče nad Sázavou kolem 155 diváků. A podívaná to byla opravdu zajímavá.

Z besedy s horolezcem Radkem Jarošem v rámci cyklu Křeslo pro hosta ve Zruči nad Sázavou. | Foto: Jaroslav Bouma

„Kolem Zruče jsem před mnoha lety pomáhal opravovat železniční trať, zajišťovat skály a svahy kolem ní a místní firma Hella cz byla mým sponzorem,“ prozradil na úvod respektovaný himalájský horolezec, čerstvý držitel medaile Za zásluhy o stát I. stupně od prezidenta republiky. Beseda se zaměřila především na překonávání obtíží spojených se ziskem Koruny Himaláje, té nejobtížnější disciplíny skutečných horolezců – zdolání všech světových osmitisícovek bez použití kyslíku. Radkovi Jarošovi se to podařilo počínaje rokem 1998, kdy spolu s Vladimírem Noskem vystoupil na Mount Everest severní stěnou z Tibetu bez pomoci kyslíku a výškových nosičů, až do roku 2014, kdy společně s Janem (Trávou) Trávníčkem vystoupili na nejtěžší vrchol světa, horu K2. Tehdy byl Radek Jaroš mezi pouhou patnáctkou světových horolezců, kteří toto všechno dokázali. V letech 1998 až 2019 Radek Jaroš pokořil také nejvyšší vrcholy všech sedmi kontinentů. Zdroj: Youtube Diváci měli při besedě jedinečnou možnost prohlédnout si část jeho horolezecké výstroje: červenou kombinézu, v níž vystoupil na nejvyšší horu světa, cepíny, plynový vařič, batoh nebo jeho horolezecké boty. Radek Jaroš názorně na výkresu ukázal, co obnáší takzvaný expediční styl, který několikrát při svých výstupech použil, jak se staví výškové tábory, pomocí nichž se horolezec aklimatizuje na stále vzrůstající nadmořskou výšku v oblastech, které patří do takzvané zóny smrti. Kolem fotbalového giganta se strhla mela. Dino s úsměvem vyhověl všem fanouškům Moderátor s horolezcem „prošli“ výstup na osmitisícovku od získání takzvaného permitu pro horolezecké výpravy v Káthmándú nebo v Islámábádu přes vynášení všech věcí s pomocí Šerpů do základního tábora až po náročný pobyt v oblasti věčného sněhu, ledu, lavin a nestabilního počasí, výstup na úplný vrchol a cestu zpět. „Ve vysokohorském prostředí jsem prožil dohromady šest let života a spal jen na karimatce, na samotné K2, kterou jsem zdolal až na popáté, jsem strávil sedm měsíců,“ doplnil ke způsobu svého života Radek Jaroš. Zdroj: Youtube Besedu doprovodily ukázky z knihy rozhovorů Jiřího Macka s Radkem Jarošem „Nahoru na horu“ (Praha 2020), které hosta popisovaly očima těch druhých, tedy jednoho z jeho mnoha parťáků Jiřího „Trávy“ Trávníčka a také syna Ondřeje Jaroše. Moderátor vycházel při kladení otázek i z knihy Reinholda Messnera Bouře na Manaslu: drama na střeše světa (Praha 2011). Diváci měli možnost zakoupit si přímo na místě kalendáře, knihy a oblečení z dílny Radka Jaroše. Další, již 35. pokračování pořadu Křeslo pro hosta se uskuteční ve středu 21. února od 18.30 hodin na Hotelu Zruč. Hostem bude olympijská vítězka v běhu na lyžích a mistryně světa Kateřina Neumannová.