/FOTOGALERIE, VIDEO/ Frontman rockové skupiny Keks, která v osmdesátých letech minulého století začínala koncertovat po benešovském a kutnohorském okresu, ale již řadu let vystupuje po sálech a pódiích v celé České republice, zavítal jako již 38. host do pořadu Křeslo pro hosta ve Zruči nad Sázavou. Tam měl v pátek 19. dubna příležitost nejen popovídat si se svými fanoušky, ale také zahrál i několik známých písniček své kapely.

Z besedy se Štěpánem Kojanem, frontmanem rockové kapely Keks, v rámci cyklu Křeslo pro hosta ve Zruči nad Sázavou. | Foto: Jiří Říha

„Do Zruče jezdím moc rád,“ řekl na úvod kytarista, zpěvák a skladatel, jehož hity jako „Víš“, „Proč holky pláčou“, „Kamion“, „Černý oči“, „Jak děkuje se andělům“, „Pošťák“ nebo „Nářez“ znají posluchači po celé republice. Kojan se v osmi letech naučil hrát na tahací harmoniku a později na kytaru. Po vojně dokonce vystudoval pražskou konzervatoř na trubku, ale zdravotní důvody ho přinutily tuto cestu opustit a jeho životním nástrojem se stala právě elektrická i akustická kytara.

Keks byla až jeho třetí rocková formace, kterou založil v roce 1981, po skupinách Bellatrix a Báze. S nimi hrál nejprve písně osvědčených zahraničních kapel, jako je Deep Purple, Sweet nebo Slade, anebo skupin Katapult a Olympic. Osudové setkání s dlouholetým parťákem, hráčem na klávesy a zpěvákem Petrem Dudíkem odstartovalo dnes již 43 let trvající kariéru se skupinou Keks, jejíž název vlastně vznikl náhodou, prostým listováním ve slovníku.

„Štěpáne, díky, nostalgické vzpomínky, to nám nikdo nevezme,“ tak zní jeden z mnoha podobných komentářů k písničkám skupiny Keks na internetových diskusích. Fanouškovská základna Keksu se stále rozšiřuje a zahrnuje tisícovky lidi několika generací. Ve Zruči se vyprávělo o mnohaletém hudebním „zápřahu“ na vesnických tancovačkách od 80. let do současnosti, o fanynkách a věrné fanouškovské základně vůbec, z níž ti nejvěrnější s nášivkami a plackami skupiny si nenechali večer se Štěpánem Kojanem ve Zruči ujít.

Moderátor se v rozhovoru dostal k přípravám a průběhu vyprodaného koncertu v Lucerně na počest třicátého výročí vzniku kapely, k velkým koncertům s Jihočeskou filharmonií nebo ke společnému vystoupení s legendárními kapelami, jako jsou Smokie, Nazareth, Suzi Quatro nebo Alphaville. Závěrem Štěpán Kojan zahrál a zazpíval několik svých písní, hlavně na přání diváků.

