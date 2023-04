Na Velký pátek se země otevírá, aby vydala své poklady. A právě u této příležitosti, ale o den dříve, zorganizoval spolek Kapka a Kapička dobrodružnou pětikilometrovou výpravu za velikonočním pokladem. Sraz zájemců bude ve čtvrtek 6. dubna v 9 hodin na vlakovém nádraží ve Zruči nad Sázavou.

Ilustrační foto. | Foto: se svolením spolku Kapka a Kapička

Pozvánka na akci s názvem Velikonoční poklad ve Zruči nad Sázavou.Zdroj: spolek Kapka a KapičkaProkázat prý bude potřeba opravdu ryzí charakter a čisté srdce, neboť na řadu přijdou nelehké úkoly. Ale kdo z výpravy dorazí do cíle živ a zdráv, odměna ho nemine.

Pořadatelé upozornili, že by se mohly hodit buřty a chléb na opékání, na nohy holiny či pevná obuv do mokra a bláta, svačiny a pití, tužky a drobné peníze na cestu vlakem ze Zruče nad Sázavou do Želivce.

Trasa ze Želivce do Zruče nad Sáazvou měří přibližně pět kilometrů. Sjízdná sportovním kočárem je pouze s občasným přenesením či objížďkou. Ideální je mít raději nosítko a deku při odpočinku. Děti půjdou v doprovodu rodičů.

Akce s názvem Velikonoční poklad se koná ve spolupráci s platfornou Nebuď brambora a za podpory Města Zruč nad Sázavou.

