Zdevastovaný areál pivovaru v karlovarských Rybářích zatím žádnou parádu světoznámým lázním nedělá. Ale časem se to změní, protože jeho majitel chystá rekonstrukci. Redaktoři Karlovarského deníku od něho dostali povolení a areál, který je postrachem celé čtvrti, prošli a popisují, jak to v něm v současnosti vypadá. Podívejte se na video uvnitř článku.

Redaktoři Deníku prošli bývalý areál pivovaru. Je plný odpadků, ale i potřeb pro narkomany. V odstavených kamionech bydlí bezdomovci. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Scházíme se před branami pivovaru se správcem objektu Romanem Dytrychem. Těsně předtím opouští místo pět podivných osob. Dokumentujeme vše z venku, z parkoviště, a chceme i dovnitř, především do vysoké vyhořelé budovy. S tím ale správce nesouhlasí a musí znovu telefonicky žádat o povolení. „A vy tam vážně chcete? Já tam nikdy nebyl. Je to tam nebezpečné. Prý tam mají i psa. No, jak chcete, jděte si tam ale sami,“ říká po telefonickém hovoru.