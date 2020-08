Konkrétně se jedná o zkušené kynology, a to Václava Vančuru s jeho psem Bellou a Pavla Málka s tříletou fenkou německého krátkosrstého ohaře jménem Yetti ze Schwarzenberských strání. Doplnil je specialista na statiku Jiří Kovalský.

Jejich společný odjezd do Prahy proběhl v 11 hodin ze stanice Turnov, kam jim přijel podporu a šťastnou cestu popřát statutární zástupce ředitele HZS Libereckého kraje Jan Málek. Všichni tři jmenovaní jsou součástí USAR týmu, který je nasazován v případě mimořádné události nebo živelné katastrofy. Jeho členové se specializují na záchranu lidé ze sutin, výšek nebo hloubek.

„Jsem v myšlenkách s obyvateli Bejrútu, je to obrovská tragédie. Vyslání pomoci je to nejmenší, co můžeme pro Libanon udělat,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.



USAR tým je vybaven nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů. Vedle lezeckého vybavení zde nechybí motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní přístroje na vyhledávání zavalených osob (echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery…) a hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků. Ve „výbavě“ jsou také speciálně cvičení a certifikovaní psi pro sutinové vyhledávání.