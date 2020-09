Poté se stovka aktivistů odtrhla a vnikla do dolu. Nebyli ale jediní.

Zdroj: ArchivUž brzy ráno v sobotu obsadila čtveřice žen ze skupiny Vzpoura Koťátek rypadlo. To bylo vchodu a těžební společnost Sev.en Energy musela stavbu zastavit. „Škodu budeme důsledně vymáhat,“ potvrdila mluvčí společnosti Eva Maříková. Aktivistky důvod své činnosti vysvětlily na sociálních sítích. „Jsme odhodlaná koťátka a vyrážíme bojovat s lhostejností. Bouříme se proti mocenskému systému a tuto přímou akci vidíme jako jedinou možnost, jak svou vzpouru vyjádřit, jak se zasadit o lepší svět. Protože lepší svět je možný. Mňouk,“ okomentovaly svoji činnost. Na rypadle hodlají podle svého vyjádření setrvat, co jim síly budou stačit. Postupně do dolu vznikla zhruba stovka dalších lidí. To už policie zasáhla a požadovala po nich legitimaci. "Zajistili jsme 105 lidí, na místě stále probíhá ověřování totožnosti," potvrdila mluvčí Jana Slámová. Aktivisté zůstávají zatím na místě. "Část lidí v dole zadržela policie, akce pokračuje! Lidé se vydávají dále. Důl stojí a tak by to mělo zůstat," komentuje aktuální stav na svém facebookovém profilu hnutí Limity jsme my.

Sobotní akce třinácti ekologických a aktivistických organizací pokračuje od 12 hodin demonstrací před elektrárnou Počerady. Krátce před 10 hodinou začaly na místo najíždět policejní jednotky a kordon o patnácti vozech. Akční víkend Konec uhlí # TEĎ je organizovaný hnutím Limity jsme my. Demonstrace Za budoucnost bez uhlí, je pořádaná třinácti organizacemi, zabývajících se enviromentální problematikou. Účastní se Greenpeace, Hnutí Duha ale na místě jsou i členové hnutí Antifa.

Vývoj demonstrací sledujeme.