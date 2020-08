„Ale bude to takříkajíc běh na dlouhou trať,“ říká starosta Věžnice David Drahoš a zdůrazňuje, že most je pro obec cennou historickou památkou, která přitahuje zájem turistů. Před sedmnácti lety ho obec s pomocí Kraje Vysočina nechala opravit. Jenže asi před osmi lety se jen pár metrů od mostu protrhl splav. Od té doby proud říčky Šlapanky mostní pilíře trvale podemílá.

Most patří obci, ale splav je soukromý. Vlastní ho Jana Laštovičková, která bydlí v nedalekém mlýně. Opravy splavu by přišly minimálně na sto tisíc. To ale majitelka z důchodu zaplatit nemůže. Jedinou šancí je, že obec splav odkoupí.

„Ve srovnání s minulými lety jsme postoupili o notný kus dopředu. S majitelkou mlýna jsme se už dohodli na spolupráci. Jak se ukázalo, splav nebyl ani geodeticky zaměřený. Teď problém řešíme s úřady. Dalším krokem je pak převod splavu na obec za symbolickou cenu,“ říká starosta Drahoš a dodává, že až splav získá obec, nechá ho Věžnice opravit aby už mostu neškodil.

Jenže ani to není jednoduché. „Ochránci přírody žádají, že obec musí vybudovat u splavu takzvaný rybochod. Jedná se o umělou stavbu na vodním toku, která zajišťuje rybám jejich přirozený pohyb při migraci,“ vysvětluje starosta Drahoš. Jak dodává, proces záchrany historického mostu potrvá delší dobu, ale obci se do budoucna vyplatí.

Kompletní opravou prošel most v letech 2003 a 2004. Práce se konaly pod dohledem brněnského památkového ústavu. Dělníci most rozebrali, asfalt nahradili kameny a po stranách mostu postavili kamenné zídky. Most je průjezdný, ale jen pro osobní dopravu. V současné době patří most do správy památkového ústavu v Telči.

Most U Lutriána

• Most je zděný z nepravidelného lomového kamene a na jižní straně (proti proudu) je opatřen dvěma špičatými náběhy, které mají zabezpečovat ochranu mostu před silným proudem i například před ledovými krami při jarním tání.

• Dobu jeho vzniku nelze určit přesně, může pocházet už ze 13. či 14. století. Ve srovnání s podobným mostem v Ronově nad Sázavou z 16. století je tak starší. Patří mezi nejstarší mosty v Česku

• Most je chráněnou kulturní památkou v majetku Věžnice. V letech 2003 a 2004 ho obec nechala za přispění kraje opravit. Znovu otevřen byl 6. června 2004.