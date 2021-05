„Terapeutické panenky využíváme v rámci konceptu bazální stimulace i našich reminiscenčních terapií, při kterých pracujeme se vzpomínkami na období, kdy se klient cítil šťastný, potřebný a užitečný," přiblížila ředitelka Alzheimercentra Lucie Kučerová.

Jedním z takových období často bývá například rodičovství a vzpomínky na to, když děti seniorů byly ještě malé. "Nezřídka se stává, že klienti v důsledku svého onemocnění hledají své děti, čekají na ně, a to přesto, že ve skutečnosti jsou jejich děti již dávno dospělé. Když je klienti nemůže najít, trpí úzkostí. A právě v těchto případech používáme panenky. Jsou oblíbené mezi klientkami, ale překvapivě i klienty," vysvětlila Lucie Kučerová.

Panenky jsou měkké, vyrobené z různých materiálů příjemných na dotek. "Lze je doplnit i o tlukoucí srdíčko. Panenka má záměrně neutrální výraz v obličeji. Pokud by se například výrazně usmívala, může to klient vnímat tak, že se mu vysmívá," upřesnila ředitelka zařízení. Každý klient si tak do panenky může promítnout své vlastní emoce. Panenky jsou vyplněné pískem nebo například paměťovou hmotou tak, aby se přizpůsobila lidskému tělu například při objetí. "Jsou klientky, které se o panenku celý den starají, chovají ji, oblékají a snaží se ji třeba krmit," popsala ředitelka Alzheimercentra.

Díky práci s panenkami dochází u klientů k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu. Zlepšuje se u nich komunikace, snižuje napětí, úzkost nebo agrese.

"U klientů, kteří špatně komunikují se nám povedlo zlepšit komunikaci směrem k nám. Klienti nám na panence mohou ukázat například i to, co je trápí nebo bolí. Hodně je zajímají oči panenky," shrnula Lucie Kučerová a dodala, že panenky nejsou jen miminka, ale i staršího věku od tří do pěti let. K dispozici jsou také panenky snědé pleti. Jedna taková speciální panenka může stát i více než pět tisíc.