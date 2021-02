Vladislav Husák, šéf libereckých policistů, je hospitalizován v nemocnici. Jako první o tom informovala Česká televize. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara je Husákův stav stabilizovaný. „Věřím, že bude brzy v pořádku,“ napsal Švejdar na twitter.

Vladislav Husák. Ředitel krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje. | Foto: Deník / David Modrý

Mluvčí Krajské nemocnice v Liberci, kam měl být Husák letecky převezen z Kořenova, kde bydlí, nechtěl situaci komentovat. „Nepotvrdím vám to, ani to nebudu komentovat. To je oficiální stanovisko nemocnice,“ řekl Václav Řičář Deníku. Ani policejní mluvčí Vojtěch Robovský nechtěl událost komentovat. „Nepodáváme k tomu žádné informace,“ řekl Deníku.