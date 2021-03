Barbora v Oldřichově, Dlouhý rybník na Cínovci nebo Nový rybník v Chlumci. Na všechny tyto vodní plochy teď musí na tři týdny zapomenout otužilec Pavel Sládek z Ústí nad Labem. V době lockdownu, kdy není povolené opouštět kvůli rekreačnímu sportování a činnosti v přírodě domovskou obec či město, mu pro zdravotní pobyt ve studené vodě musí postačit káď na zahradě u domu. „Z časových důvodů jsem si ji nedávno pořídil domů a teď se mi vážně hodí. Snažím se do vody nořit denně, někdy i dvakrát,“ zmínil vyznavač fenoménu dnešní doby, kterým se stalo otužování.

Vláda udělala otužilcům čáru přes rozpočet, když jim na tři týdny zakázala opouštět města a obce kvůli cestám do přírody, tedy k volně přístupným rybníkům. Někde zůstávají otužilci v pohodě, protože okolo jejich domu je vodních ploch hned několik. Jsou ale také města, kde tomu tak není. Mezi otužilecké velmoci tak v současné době patří Most, na jehož katastru jsou hned tři velké přírodní nádrže. Závidět jim tuto příležitost mohou v sousedních Teplicích.

„Bydlím v Teplicích, není tu kde vlézt do rybníku. Chvíli jsem uvažoval o Malém zámeckém rybníku, ale to nebylo reálné. Takže mi nezbývá než si dávat doma studenou sprchu a vyčkat na rozvolnění. Na Barboru nebo Cínovec teď musím zapomenout. Porušovat daná nařízení nehodlám,“ konstatoval spoluzakladatel klubu otužilců na Teplicku Jiří Štábl.

Právě v teplickém klubu otužilců, který má okolo 500 členů, teď mezi sebou řeší otázku, kam je možné jít se v Teplicích zchladit. „Momentálně jsme na území města nic legálního a vhodného ke koupání nenašli. Všechno je blátivá špína,“ zmínil jeden ze členů Milan Stryja. V úvahu by v katastru města mohl připadat tzv. „rohlík“ v Řetenicích, ale doby, kdy se v tomto rybníčku tvarem připomínajícím pečivo dalo vykoupat, už patří minulosti. Na druhém konci města, v rybníčku na Písečném vrchu, zase není tolik vody, aby to bylo vhodné místo pro otužování. Někteří Tepličané zkouší Stříbrňák, respektive ČSM, což je vodní nádrž na rozhraní Teplic a Dubí. Přístup do vody ale není pro Tepličany z katastru města úplně snadný. Podobně je na tom Modlanská nádrž, která hranice katastru města Teplice na mapě jen „olizuje“.

Výhodu má v tomto období známý teplický otužilec David Vencl. Ponořit do vody se může i v době opatření prakticky kdekoliv. „Jako profesionální sportovec plavu na území celého okresu,“ usmál se český freediver a člen Apneaman teamu. V minulých dnech tento reprezentant ve volném potápění, který má na kontě pátá místa z mistrovství světa a Evropy, dokonce uplaval rekordních 80 metrů pod ledem v další vodní nádrži na Teplicku, na Vápence v Lahošti. Vzdálenost ve vodě překonal bez neoprenu, čepice i závaží ulehčujících ponor. „Vzhledem k lockdownu i počasí nám to naštěstí časově dobře vyšlo,“ je spokojený. Ale i on přiznává, že uzamčení obcí a měst může být pro někoho, kdo je zvyklý se v této době otužovat třeba na Barboře nebo na Cínovci, komplikací v každodenním rituálu. „Pokud není přírodní voda, pak musí holt postačit doma sud se studenou vodou,“ dodal.

Otužileckou velmocí se kvůli dostupnosti vod v době omezení volného pohybu stalo město Most. Mají tam Benedikt, Matyldu a především nově přístupné jezero Most, které je svojí vodní plochou největší v kraji. Takové možnosti mohou jiná okresní města jen závidět. „Dycky Most. Na Matyldě jsme letos v sezóně byli už několikrát. I v zimě to tam má své kouzlo,“ komentovala například Jaroslava Svobodová.

Mít vodu kousek za domem oceňují v těchto dnech i v menších obcích kraje. Třeba v Újezdečku. „Cesta k rybníku ČSM je sice samé bláto, ale chuť vlézt do vody je silnější. Vejdeme se do katastru obce. Opatření nás ale poměrně dost omezilo. Nebaví nás totiž chodit na stejné místo. Jsme zvyklí vyhledávat pokaždé jiné. Teď ale máme smůlu. Navíc se nevidíme se svými kamarády, které jsme díky otužování poznali,“ sdělila Petra Malcová, která je členkou teplické skupiny otužilců. Otužilci v malých obcích také kvitují, že jim do jejich vod teď nelezou houfy „měšťáků“.

Vláda kvůli pandemické situaci v republice na tři týdny omezila volný pohyb mezi obcemi a městy v rámci okresů. Trávit volný čas a sportovat mohou lidé pouze v obcích, kde žijí. Za porušení nařízení může hrozit pokuta až 20 tisíc korun. Policie bude kontrolovat jak přejíždění mezi okresy, tak pohyb v „zakázaných“ lokalitách.