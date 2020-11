Letos je situace o to horší, že společně lovy na řadě míst Vysočiny myslivecké spolky ruší, přestože je mají povolené. „Já měl jít teď tři víkendy po sobě na naháňky a nebylo nic, zrušili je. Všichni se toho bojí, protože v mysliveckých spolcích jsou převážně starší myslivci,“ poznamenal Havlín.

Za normálních okolností by si podle něj myslivci s přemnoženou černou zvěří dokázali poradit. „Na společných lovech se toho uloví spousta, ale teď se stavy prasat nezredukují. A když pak večer sedím a vidím čtyřicet prasat, jak doslova otáčí louku a střelím jedno, tak co to je,“ krčil rameny mladý myslivec.

I podle Lubomíra Dohnala z Mysliveckého spolku Sasov u Jihlavy je současné omezení společných lovů v důsledku pandemie nebývalé. „Za dobu, co jsem myslivcem, jsem tohle nikdy nezažil. A o ničem podobném nevím ani od svého otce nebo dědy,“ podotkl Dohnal.

Myslivci nejen na Vysočině se proto obávají zvýšeného počtu požadavků zemědělců na náhradu způsobených škod. „Párkrát už jsme měli problém se soukromníkem. Prasata přešla jednou přes jeho louku, trochu to poryli a on přišel s tím, že chce zaplatit dvanáct tisíc korun za škody,“ připomenul Havlín.

Jeho kolega Dohnal vidí jediné řešení. „Tam, kde škody jsou, to budou muset řešit intenzivnějším individuálním lovem. Úspěšnost snížení kusů černé zvěře ale bude určitě menší a bude to mít i dopad na škody,“ přiznal člen Mysliveckého spolku Sasov.

Stopy po řádění divokých prasat nyní na některých místech svého revíru nacházejí i myslivci z Hybrálce na Jihlavsku. „Škody tu vidíme. Řešíme to individuálními lovy v nočních hodinách, kdy černá zvěř vychází na pole a louky. Teď na podzim to ale není tak kritický problém jako z jara, kdy jsou zasetá pole. V tu dobu dochází k ještě větším škodám,“ srovnával Miroslav Zadražil z Mysliveckého spolku Hybrálec.

Škody způsobené černou zvěří teď naopak příliš neřeší v Krucemburku na Havlíčkobrodsku, kde také hromadné lovy kvůli pandemii zrušili. „Stálou černou zvěř tu nemáme, dochází k nám z kopečků z okolí. Současný stav, co se způsobených škod týče, nás tedy tolik netrápí,“ sdělil hospodář Mysliveckého sdružení Krucemburk Petr Kohout.