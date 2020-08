Výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu má od 1. srpna na svědomí nezletilá dívka, která s již dospělou kamarádkou řádila v jesenickém supermarketu. Důvod? Dívky byly zjevně opilé, prodavačka jim proto odmítla prodat požadovaný alkohol. Argumentovala i faktem, že jedna z nich ještě není plnoletá. Následoval incident, kterým se nyní zabývá policie.

„Dívky neváhaly pokladní fyzicky napadnout. Žena utrpěla zranění, se kterým byla přepravena k ošetření do nemocnice,“ uvedla mluvčí policie Jiřina Vybíhalová.

Ve stejném zařízení letos přijali už tři nezletilé opilce a stejný počet mladistvých pod vlivem drog. Například loni takových případů zaznamenali celkem deset.

„Jednoznačně meziročně nezletilých pod vlivem alkoholu a zejména návykových látek přibývá,“ informovala Lenka Rašková, primářka dětského oddělení Nemocnice Jeseník spadající pod společnost AGEL.

Někdy zpité až do bezvědomí

Opilé děti, někdy zpité až do bezvědomí, v posledních týdnech často přijímá i nemocnice v Přerově.

„Hned na počátku prázdnin jsme hospitalizovali děvče, které se opilo na ochutnávce gulášů, ale i chlapce zapíjejícího konec fotbalové sezony,“ shrnula mluvčí AGEL Radka Miloševská.

Místní dětské oddělení ročně přijme až patnáct nezletilých s otravou alkoholem, dvě třetiny z nich tvoří chlapci. Třeba jedenáctiletému klukovi naměřili 2,11 promile. Smutný rekord dosud drží sedmnáctiletý hoch s 3,59 promile.

V Nemocnici Šternberk bylo nejmladšímu opilci v době přijetí třináct let. Od roku 2018 do konce července 2020 zaregistrovali patnáct podobných případů. Nezletilým mezi čtrnácti a šestnácti roky většinou naměří od 1,5 do 2,5 promile. Nejinak je tomu i v Prostějově, kde loni i předloni jenom o prázdninách řešili shodně tři opilé děti.

„Ze zkušenosti je počet případů alkoholové intoxikace přibližně stejný, návykové látky mají mírný vzestup,“ zhodnotila primářka dětského oddělení prostějovské nemocnice Lenka Šigutová.

V patnácti letech na záchytce

Kromě zdravotníků přidělávají mladiství poživatelé alkoholu a uživatelé drog práci také policii nebo městským strážníkům. Paradoxně v Olomouci mají o letošních prázdninách klid. Zatím se tak neopakoval třeba případ z loňského července, kdy sedmnáctiletý výrostek posilněn téměř dvěma promile alkoholu v Riegrově ulici ukopl poštovní schránku.

Alespoň ale mohl chodit, na rozdíl od teprve patnáctileté dívky, která si brzy ráno ustlala před tanečním klubem na třídě Svobody a nebyla schopná ani mluvit. S 1,64 promile se stala nejmladší alkoholičkou v historii olomoucké záchytky. Ta je sice určena pro starší jedince, ale jelikož se blížily dívčiny šestnáctiny a maminka si ji nemohla hned vyzvednout, rozhodli se strážníci pro tuto dočasnou variantu. Naposledy museli mladistvého pod vlivem řešit letos v březnu.

Pokuty za prodej mladistvím

Pokud se někde opije osoba mladší 18 let, není to jen její chyba. Logicky jí alkohol musel někdo prodat. Na takové prohřešky se zaměřuje policie nebo Česká obchodní inspekce (ČOI).

„Od letošního července byly v Olomouckém kraji provedeny čtyři kontroly; dvakrát v kavárně, jednou v baru i v supermarketu. Ve všech případech byl alkohol mladistvému figurantovi prodán,“ prozradil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Tyto prodejce čeká správní řízení. V uplynulých dvou letech zjistila ČOI stejné pochybení u třiceti prodejen, čerpacích stanic, stánků na tržnici nebo supermarketů.

„Výše pokut se pohybuje v řádech desítek tisíc korun, v případě opakovaného porušení by došlo k jejímu citelnému zvýšení,“ varoval před takovým jednáním Fröhlich.

Několikrát do roka se také koná celostátní akce HAD zaměřená na hazard, alkohol, děti. Pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších. Případy nezletilých opilců v regionu si od policie přebírá Odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Jeho pracovníci se následně zaměří na poměry v rodině a situaci řeší.