Kličkování mezi auty a tramvají. Takovou zkušenost mají často lidé při chůzi po brněnské Masarykově ulici v historickém centru města. Přitom je to pěší zóna. Množství projíždějících aut spočítali minulé pondělí krajští zastupitelé Petr Kunc a Michal Doležel. „S pomocí sčítací kamery jsme napočítali 916 aut za den od půl deváté ráno do pěti hodin odpoledne, což je podle nás hodně špatně,“ oznámil Kunc.

S výsledky měření nyní chtějí seznámit představitele brněnského magistrátu. Chtějí, aby jeho představitelé omezili zásobování pouze na ranní hodiny. „Třeba do devíti hodin a pak Masarykovu nechat jako pěší zónu pro obyvatele,“ řekl Kunc.

Podle zjištění Kunce s Doleželem do Masarykovy vjíždí i sportovní auta jako porsche nebo maserati. Tamním obyvatelům vadí hluk. „Problém je spíše noční život. Většinou sportovní vozy jsou hlučnější. Pochybuji, že některé dodržují předepsanou rychlost,“ poznamenal třeba Petr Pelc.

Cílem představitelů města je omezit počet aut nejen v Masarykově ulici, ale v celém historickém centru. „Nová pravidla znemožní řidičům využívat Rašínovu, náměstí Svobody a Masarykovu jako zkratku pro průjezd od Moravského náměstí k nádraží či zpět. Nový systém vjezdů spustíme od září,“ sdělila Anna Dudková z tiskového odboru magistrátu.

Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl řekl, že spuštění chtěli urychlit, ale technicky to bylo nereálné. „Všichni navíc mají oprávnění prodloužené do konce srpna, takže bychom v tom všem udělali totální zmatek. Budeme to muset přetrpět,“ uvedl.

Vjezdy do historického centra z Masarykovy a Rašínovy ulice prověřují strážníci. „V průměru zkontrolujeme okolo 220 aut denně. Z toho přibližně dvě procenta řidičů se snaží vjet bez oprávnění. Hlídky zde působí ve všední dny, o víkendech i svátcích,“ přiblížil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Masarykova ulice



Je to jedna z nejfrekventovanějších ulic v Brně.



Krajští zastupitelé Kunc s Doleželem tam napočítali 916 aut mezi půl devátou ráno a pátou odpoledne, přestože je to pěší zóna.



Nachází se na ní řada obchodů, je přístupovou třídou na náměstí Svobody.



Nyní také plní funkci spojnice hustě osídlené části města severně od centra, centra samotného a brněnského hlavního nádraží.

Strážníci vždy zadají do tabletu registrační značku vozu. „Pokud přijde z databáze odezva, že vjezd je neoprávněný, řidiče kolegové rovnou nechají otočit,“ popsal Ghanem.

Vjezd zásobování do Masarykovy ulice je omezený pouze na vybrané hodiny. Momentálně mají vyčleněné dva časy, od šesti do devíti ráno a od šesti do desíti hodin večer. „Nová úprava, která bude v platnosti od září, umožní vjezd zásobovacích vozů pouze v čase od šesti ráno do půl jedenácté,“ uvedla Dudková.

Kunc přesto představitele města kritizuje. Tvrdí, že ruší přechody pro chodce a trasy pro cyklisty a nepodporuje alternativní možnosti dopravy. „Vzorem je slovinská Lublaň, kde je centrum bez aut a funguje to,“ prohlásil.

Že většina velkých měst má ústřední ulici úplně bez aut potvrzuje i Brňan Pelc. „Ale to se tady asi nepodaří,“ bojí se muž.

Například Brňan Ondřej Nevělík upozornil, že Masarykova ulice je problematická také pro cyklisty. „Chybí cyklopruh, takto se člověk motá mezi auty, šalinou a nepozornými chodci,“ zmínil.

Kunc řekl, že v příštích týdnech chtějí monitorovat i další frekventovaná místa v Brně-středu. Konkrétnější ale být nechtěl.