Rozhodl se totiž přeměnit Restart bar v petiční stánek Restart – Občanský odpor. Do záležitosti se však vložili policisté a z jejich pohledu nezákonnou aktivitu za tři a půl hodiny ukončili.

Provozovatel zařízení Tomáš Weintritt na facebooku uvedl podrobnosti svého záměru.

„Bar s příznačným názvem Restart odmítá akceptovat tuto absurdní situaci a hodlá se postavit proti odpírání svobody podnikání a jakékoliv svobody ovládané covid hysterií a proto se nenechá omezovat ani ovládat nařízeními vlády, která porušují základní ústavní práva ČR,“ tvrdí Weintritt ve svém prohlášení.

Každý z nás se podle jeho slov může rozhodnout, zdali si svobodně přijde na pivo či drink.

„Můžete sdílet náš názor, ale v žádném případě vám nikdo tento názor nevnucuje a je jen na vás, jak se rozhodnete,“ dodává s tím, že bar hodlá mít otevřený od 15 do 22 hodin.

„Každý, kdo má zájem může přijít, vyslechnout si naše názory a případně podepsat petici za to, abychom byli uznáni jako politická strana. Podaří-li se nám sesbírat potřebný počet podpisů, vstoupíme do politiky,“ řekl v sobotu Weintritt serveru Novinky.cz.

Policie: Porušil vládní nařízení

K Restart baru však v sobotu odpoledne a navečer dorazila v autech také zhruba desítka policistů.

„Dostali jsme informaci o tom, že provozovatel chce bar otevřít, takže na místo vyjela policejní hlídka a odpoledne tam tu situaci monitorovala a řešila. My máme zato, že provozovatel porušil vládní nařízení, a proto věc oznámíme správnímu orgánu k dalšímu posouzení,“ upřesnila Deníku podrobnosti krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Bar podle ní během odpoledne navštívilo osm lidí, kteří uvnitř požívali nealkoholické nápoje. Policisté u nich měli zjišťovat totožnost, přičemž jeden z kontrolovaných kvůli tomu skončil na obvodním oddělení.

„Po intervenci policistů provozovatel bar o půl sedmé večer uzavřel. My tam ale situaci budeme kontrolovat i nadále, jestli provozovatel ten bar opět neotevře. Práce policistů tam proto nekončí,“ poznamenala Lenka Javorková.

U Restart baru zasahovali kromě uherskobrodské policejní hlídky také policisté z Bojkovic a policisté z pohotovostního a eskortního oddělení ze Zlína.

„Nevěděli jsme, jak se ta situace bude vyvíjet, proto tam byly v průběhu odpoledne přivolány posily,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník se k celé záležitosti nechtěl vyjadřovat. „Nemám k tomu žádné dostupné informace, vyjma těch z médií. Nebudu proto nic komentovat,“ řekl zdrženlivě starosta.

Restauratéři zůstávají skeptičtí

Vláda o den později, v neděli 29. listopadu rozhodla o rozvolňování vládních opatření. Mimo jiné bude od čtvrtka možné otevřít i restaurační zařízení jakým je Bar Restart. Do jaké míry tak měla revolta smysl je otázka na majitele.

O možném rozvolňování se přitom hovořilo už minulý týden. Ve hře byla i varianta, že by podniky mohly přivítat hosty už od pondělí, na což se mnohé restaurace během víkendu připravovaly. Na Zlínsku mezi takové restauratéry patří například Lukáš Žaludek.

„Jestli už máme zavřené 100 nebo 103 dní, je jedno,“ řekl Žaludek, který je přesvědčen, že zájem o gastroslužby bude.

„Vánoční večírky jsou sice všechny zrušené, ale na druhou stranu si říkám, že lidé jsou dnes už tak vyhladovělí po sociálním kontaktu, že by mohli přijít chvíli posedět. Očekávám, že první týden by mohl být dost hektický,“ zmínil restauratér.

Naopak zdrženlivější je hoteliér a majitel rodinného minipivovaru Valášek Roman Dohnal, který nevěří, že by se od čtvrtka služby skutečně obnovily.

„Nevím, že vláda o něčem takovém rozhodla. Jsem z toho znechucen a už to nesleduji. Nemyslím si, že ve čtvrtek otevřeme,“ přiznal Dohnal a poukázal na časté změny vládních rozhodnutí.

„Tady neplatí nic ani 24 hodin. Co bude ve čtvrtek, je ještě daleko,“ uzavřel skepticky.