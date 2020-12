Díky nim rozkvetly nudné zelené plochy do květnatých koberců a vrátily se i vzácné druhy hmyzu. Tak hodnotí zhruba dvou a půl roční pobyt divokých exmoorských koní správci Národního parku Podyjí na Znojemsku. Stádo se letos rozrostlo o čtyři hříbata na celkem osmnáct koní. Někteří poputují do Čech.

Exmoorští poníci. | Foto: Archiv Správy národního parku Podyjí

Lidé mohou kopytníky zahlédnout na dvou pastvinách. Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici. „Spásají tam vysoké trávy, které dřív bránily růstu vzácných bylin v nižších patrech. Díky koním byla proměna biotopů velmi rychlá. To, co bychom dělali dvacet let dokázali za dva a půl roku,“ ocenil Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí, který má stáda na starosti.