V půl deváté večer uvedla Policie na twitteru: "Policisté na místě nalezli tři mrtvá těla, dvě ženy a jednoho muže. Dosavadní zjištění vedou k rodinné tragédii, kdy je pravděpodobné, že je muž, který byl nalezen, mrtev. V domě byl nalezen živý kojenec, nyní v péči lékařů. Místo činu máme pod kontrolou, nebezpečí nikomu nehrozí."

Podle informací Kladenského deníku, který je přímo na místě tragédie, je útočník po smrti a dalšími oběťmi jsou dvě ženy.

Mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová uvedla: "Z místa byl odvezen živý kojenec, který je mimo ohrožení života a byl transportován do nemocnice k dovyšetření."

Deník na místě hovořil s místním, zhruba 35letým mužem: "Jsem zaskočen, překvapilo mě to. Byla to rodina, která zde žila několik let - muž se ženou, 12letá dcera a malé miminko. Šlo o běžnou rodinu."

Jak informoval starosta obce Štěpán Hon, situace byla velmi vyhrocená. „Situace je vážná, musím informovat občany, aby byli opatrní,“ informoval Kladenský deník starosta Líského Štěpán Hon. Kolem 20. hodiny starosta Deníku sdělil: "Rodinu znám několik let, byla to běžná rodina. Jsem touto tragédií zaskočen. K neštěstí došlo v rámci rodiny, neúčastnila se jí žádná další cizí osoba."

Svědkyně z Bílichova uvedla, že opakovanou střelbu slyšet až k nim, což je zhruba kilometr vzdušnou čarou.

Podle dosavadních informací měl být útočník pracovníkem vězeňské služby.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje na svém twitteru informovala, že na místě je přítomný i koroner.

Na místě zasahuje @ZZS_SCK RV a RZP posádka a zároveň koroner. https://t.co/aGBvmfVw4N — ZZS SČK (@ZZS_SCK) November 7, 2020