Ještě v minulých letech byli obyvatelé osady, která spadá pod město Stříbro, s vodou soběstační. Dnes se situace zhoršuje a řada lidí si raději nechala udělat hlubší vrt, ze kterého vodu čerpá. Vesnice ale čeká na vodovod, který by situaci vyřešil.

Půldruhého metru vysoká hladina ve studni u Vraných stačí na vykoupání a vyprání prádla."Vodu na pití, na vaření, tu kupujeme balenou," řekla Deníku Petra Vraná. "Pro jistotu, protože se bojíme, že by nám voda ze studny nemusela stačit." Do vrtu, který by situaci s nedostatkem vody pomohl vyřešit, se pouštět nechtějí. "Rekonstruujeme barák a investovat do vrtu, když bychom třeba za dva roky mohli mít veřejný vodovod, se nám momentálně nechce," dodala paní Petra.

O několik metrů dále na návsi bydlí se svojí rodinou Vladimír Černý. Také měl problémy s vodou ve studni, proto raději zvolil vrt. Studnu mají Černých ve sklepě domu, hluboká je dva a půl metru. Vrt je hluboký čtyřicet metrů. "Žijeme tady čtyři roky. První rok jsme vodu ve studně měli, další dva roky ale nebyla skoro vůbec. Předloni se úplně ztratila, už jsme ji museli dovážet. Tak jsme se rozhodli, že si necháme udělat vrt," uvedl s tím, že pokud bude do Lhoty přiveden veřejný vodovod, přípojku si nechá udělat. "Už se tady z města na to dotazovali, jestli by byl zájem, my jsme vždycky byli pro."

Novostavbu na kraji vesnice obývá se svojí rodinou Martina Česalová. Vodu prozatím mají, ale čerpají ji z hloubkového vrtu. "Hluboký je asi dvacet metrů. O problémech s vodou tady ve vsi jsme věděli, ti, kteří mají kopanou studnu, vodu prostě nemají. Proto jsme rovnou zvolili tuto variantu," řekla Deníku Česalová.

Stříbrská radnice o problému ve Lhotě ví. Momentálně se ale připravuje vše pro vydání stavebního povolení na kanalizaci v další ze stříbrských spádových vesnic, Těchlovicích. S vodovodem pro Lhotu se také počítá. "Víme, že kvůli suchu se tam situace s vodou zhoršuje. Průzkum, zda by obyvatelé měli zájem o veřejný vodovod, jsme v této osadě dělali už v minulých letech, někdy před třemi, čtyřmi roky," řekl Deníku místostarosta Karel Lukeš s tím, že tehdy mezi lidmi ale velký zájem o domovní přípojky nebyl. "Teď je ovšem situace jiná a zájem je. Začneme proto připravovat projekt na vodovod pro Lhotu a v příštích letech bychom tam chtěli vodu dovést," dodal Lukeš.