„Lidé se hned ptali, co se stalo. Takový úkaz nezažije každý den,“ nechal se slyšet u monitoru, kde podivný záznam studoval, starosta Vysoké Jiří Horák. I on si zprvu myslel, že za noční světelnou „detonací“, která byla i s efektem slyšet desítky kilometrů, stojí nezvaná návštěva z vesmíru.

„Bylo by to krásné, kdybychom tu na poli našli náš meteorit, ale podle všeho se jednalo „jen“ o atmosférický jev,“ dodal s pohledem na rozfázovaný kamerový záznam Jiří Horák. Ten prakticky ihned kontaktoval hvězdárnu a Český hydrometeorologický ústav. Podle hradecké hvězdárny se pak skutečně o blesk jednalo: „Podle přístrojů od našich kolegů v ČHMÚ se jednalo o silný blesk. Stejnou informaci naznačuje také aplikace Blitzortung (internetová stránka poskytující informace o blescích a bouřkách pozn. Redakce),“ stojí v prohlášení, které vydala hradecká hvězdárna.

K vydatné bouřce se kloní i „lovec blesků“ Tomáš Prouza z Amatérské meteorologické společnosti „. Ve zmiňované oblasti a čase se vyskytla bouřka. Ta se utvořila nad Třebechovicemi pod Orebem, tudíž jedním z možných vysvětlení popisovaného fenoménu je mohutný bleskový výboj. Ten byl sítí detekce blesků Blitzortung zjištěn ve 2:04:46 SELČ (jedná se o přesný čas). V bouřce se pravděpodobně vyskytlo blesků více, ale ne všechny byly touto sítí zaznamenány.“

O vydatnosti blesku dlouho bádali i pracovníci ČHMU. „Dostali jsme podnět od pana starosty a nyní vše zkoumají naši odborníci na blesky v Praze,“ informovala vedoucí meteorologie a klimatologie hradecké pobočky ČHMÚ Stanislava Kliegrová. Její kolegové nakonec došli k závěru, že se zřejmě jednalo o mezioblačný výboj. který se šířil horizontálně na poměrně velkou vzdálenost. "Horizontální mezioblačný výboj by vysvětloval i to intenzivní světlo. Otázkou je, zda ten výboj po nějaké době toho horizontálního šíření si to nakonec nenamířil k zemi," uvedl vedoucí radarového oddělení ČHMÚ Petr Novák.

Vydatnost tohoto "zbloudilého" blesku podle Horáka pocítila i jedna rodina ve Vysoké: „Té nedělní blesk totálně vypálil elektroinstalaci. A to až do takzvané fejfarky, tedy napojení k rozvodnému sloupku.“

Ozářená Bohdalka

O mimořádnosti nedělní podívané se rozpovídala i osmdesátiletá Hana Rybišarová. „Zrovna jsem v rozhlase poslouchala pořad o Jiřině Bohdalové. A jak tak koukám z okna, najednou se objevila záře. Byla to taková velká koule, která mi chvíli poletovala za oknem a pak klesla a zmizela,“ uvedla žena.

O možném kulovém blesku, který se v tu noc objevil ve Vysoké, mluví i další lidé zdejší lidé. „Dostal jsem do ruky videozáznam, který má ukazovat další zdejší kulový blesk, ale není to průkazné,“ uvedl starosta Horák. Ten sám se s kulovým bleskem setkal před 30 lety.

„Tehdy nám vletěl do bytu, vlezl do kamen, vylétl na půdu, kde ze střechy vyhodil asi deset tašek a po anglicku zase zmizel,“ nechal se slyšet starosta, který dál čeká na zprávu z ČHMÚ a o slovech paní Rybišarové vůbec nepochybuje.