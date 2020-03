Taxikáři vozí nákupy místo lidí. Řidiči bez licence nesmí nabízet své služby

Lidé, kteří jsou zvyklí používat k svezení automobily takzvaných alternativních taxislužeb, mohou narazit na omezené služby.Vláda totiž do 24. března omezila ty řidiče, kteří nevlastní oprávnění řidiče taxislužby. To by měly bezezbytku splňovat klasické taxíky, ovšem jen někteří řidiči služeb Bolt či Uber. Za ně smí dočasně jezdit jen licencovaní taxikáři.

Usnesení vlády upřesnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Oprávnění řidiče musí mít každý řidič taxislužby, to je dle nás klíčové pro aplikaci zmíněného usnesení. Pokud tedy má oprávnění řidiče taxislužby, může jezdit i nadále; kdo nemá, nemůže. Dále se již nerozlišuje, pro koho jezdí,“ upřesnil Jemelka. Vidím pána sedět na lavičce v parku. Jak Pražané volají kvůli karanténě policii Přečíst článek › Asociace řidičů alternativních taxislužeb ovšem vládní nařízení kritizuje. „My jsme řidiči taxislužby, kteří mají oprávnění řidiče taxislužby (žlutou kartičku). Nerozumíme tomu, co stát vlastně chtěl zakázat, protože taxislužbu nikdo kromě osob s oprávněním provozovat legálně nemůže. I v případě dispečinků je odpovědnost primárně na řidiči, nikoli na provozovateli, protože provozovatel nemůže vědět, zda řidiči nebylo oprávnění z nějakého důvodu odebráno,“ uvedl Ondřej Pirohanič, člen přípravného výboru Asociace řidičů alternativních taxislužeb. Záznam pondělní jízdy přes aplikaci Bolt Někteří řidiči, hlavně cizinci, jezdící pdo hlavičkou Bolt a Uber však nařízení podle všeho nerespektovali. Redakce má k dispozici videonahrávky, kdy pro zákazníky přijede i řidič bez licence, který je pouze zaregistrován přes aplikaci a pro klienty by jezdit neměl. Uber se ovšem brání. „Dle usnesení vlády Uber pokračuje v přidělování jízd řidičům s oprávněním řidiče taxislužby v Praze,“ řekla mluvčí firmy Luisa Elster. Záznam pondělní jízdy přes aplikaci Uber Úbytek klientů řeší klasické i alternativní taxislužby nabídkou jiných služeb. „Pomáháme lidem s dovážkou potravin a drogerie, v případě potřeby můžeme v lékárně vyzvednout potřebné léky na recept,“ řekl Pražskému deníku majitel společnosti AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička. „Řidiči od nás dostali dezinfekci a po každém zákazníkovi by měli dezinfikovat plochy tak, aby auto bylo čisté pro každého zákazníka,“ dodal Kvasnička. Podle něj je velká škoda, že nejsou k dispozici respirátory. „Potřebovali bychom tisíc kusů respirátorů pro naše řidiče. Pokud se objeví šance, abych je pro ně mohl koupit, okamžitě to udělám,“ dodal Kvasnička. Podobně Bolt spustil pro zákazníky rozvoz potravinových balíčků. Služba Liftago zase umožňuje službu malého nákupu, kterou Liftago spustilo přímo ve své aplikaci. „V praxi to funguje tak, že vám řidič Liftaga dojede do obchodu, lékárny nebo drogerie a nakoupí seznam věcí, které akutně potřebujete a doručí vám je přímo domů. Celková cena samotného nákupu a dopravy se automaticky odečte z platební karty zadané v aplikaci,“ řekl mediální zástupce Liftago Andrej Bosanac. Nakazil se další pražský taxikář, oba jsou v nemocnici ve vážném stavu Přečíst článek ›

