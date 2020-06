Vlnu emocí vyvolala tragédie, která se stala v neděli ve Frýdku-Místku. Šestačtyřicetiletý muž se v doprovodu dvou dcer (8, 15 let) vydal na raftu na rozbouřenou řeku Morávku. Plavidlo se převrhlo. Muž a starší dívka se dostali na břeh, mladší dcera takové štěstí neměla. Až za soutokem s řekou Ostravicí ji vytáhli na břeh hasiči.

Po hodinové resuscitaci byla letecky v kritickém stavu přepravena vrtulníkem do Fakultní nemocnice Ostrava. Přes veškerou snahu lékařů však zraněním podlehla.

Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. Muži hrozí stíhání, konkrétní trestný čin dosud nebyl specifikován.

VESTY, HELMA

„Kriminalisté nyní zjišťují veškeré okolnosti této tragické události. V tuto chvíli probíhají procesní úkony. Dle dostupných informací bylo zjištěno, že osádka člunu byla vybavena bezpečnostními prvky, jako jsou záchranné vesty,“ sdělila Deníku Karolína Bělunková z moravskoslezské policie s tím, že dívka měla i helmu.

„Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení dle Hlavy I v souvislosti s trestnými činy proti životu a zdraví, konkrétní trestný čin vyplyne ze závěrů prověřování,“ doplnila Bělunková. Jak dodala, s ohledem na citlivost případu a věk dívky nebude policie sdělovat další podrobnosti.

PIETNÍ MÍSTO

Ve Frýdku-Místku vzniklo pietní místo pro utonulou holčičku. Lidé přicházejí a zapalují svíčky, některým se hrnou do očí i slzy. Je jim líto ztraceného mladého života. Mnozí se podivují nad neuvážeností otce a ve Frýdku-Místku se nenajde nikdo, koho by tragický příběh nezasáhl.

„Co to může být za otce, že vezme děcka v takovém počasí na vodu. Co mám na to říct? Já toho chlapa nemůžu pochopit,“ sdělil Rudolf Nytra, procházející se kolem řeky Ostravice. I další obyvatelé Frýdku-Místku se podělili o své názory k tragédii.

„Je to hrozné. Určitě bych v takové situaci nevzala svoje děti na vodu. Vůbec to nechápu. Je to šílené, co se tady stalo,“ uvedla Veronika z Frýdku-Místku. Rovněž další lidé z Frýdku-Místku nemohou pochopit jednání otce. Tragédie se jich osobně dotýká a houfně vyjadřují soustrast rodině a pozůstalým.

HAZARD

Vodáčtí odborníci nad otcovým hazardováním kroutí hlavami. „Je to obrovská lidská tragédie. Jinak to nelze komentovat,“ uvedl předseda vodáckého spolku Campanula z Ostravy Adam Šindler. Podle něj riziko představuje nejen velké množství vody.

„V řece mohou být celé stromy a další předměty, které pod hladinou ani nemusejí být vidět,“ vysvětlil Šinder a dodal: „Pokud již někdo vyhledává adrenalin, tak dobře, ale ať tam nejsou děti.“ V situaci, která panovala v neděli odpoledne, by však Šindler nikomu nedoporučoval vyrazit na vodu.

„Navíc byl již dosažen první povodňový stupeň. To už je velká hloupost, vydávat se na vodu. A s dětmi! Postrádá to kousek zdravého rozumu,“ uzavřel Šindler.

TREST NEJPŘÍSNĚJŠÍ

O neštěstí se diskutuje na sociálních sítích. Pisatelé vesměs otcovo počínaní odsuzují. „Absolutně nezodpovědné chování vůči vlastním dětem a složkám IZS. Doufám, že mu napařej pořádnej trest,“ stojí v jednom z příspěvků.

Objevily se však i mírnější komentáře. „Já ho nesoudím. Tady je to neznalost.“ Co se týká případného trestu, podle některých už ten nejpřísnější dostal. „Otec byl nezodpovědný a trest dostal nejvyšší, jaký mohl dostat. Svojí vlastní vinou,“ napsal jeden z komentujících.

Otec a starší dcera skončili ve frýdecko-místecké nemocnici. „Byli při vědomí a bez zjevných poranění,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Huml. Druhá dcera boj o život prohrála.

PÁTRÁNÍ POKRAČUJE

Velká voda si vyžádala i další dvě oběti, a to v sobotu na Bruntálsku. Z řeky Osoblahy vytáhli hasiči na břeh mrtvého muže. Voda unášela i tělo ženy, kterou se však dosud nepodařilo vypátrat. Vzhledem k blízkosti státní hranice informovali policisté i své polské kolegy. Pátrání pokračovalo v pondělí.

„Policisté společně s hasiči dopoledne prověřili aktuální situaci přímo na místě u řeky Osoblahy. Hladina řeky opadla zhruba o půl metru. Nicméně průtok v řece je stále velmi vysoký a některá místa se budou muset propátrat z koryta řeky, což je ještě nebezpečné,“ uvedla Zlatuše Viačková z moravskoslezské policie. Pátrání bude pokračovat v úterý.