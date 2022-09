„Oběť je příběhem o důvěře matky Iriny a syna Igora žijících v cizím státě, kde jsou odkázaní hlavně sami na sebe,“ řekl pro časopis Respekt Michal Blaško. „V jistém smyslu je to univerzální příběh, který by se mohl odehrát kdekoli na světě, protože proti sobě staví dvě minority. Otázkou zůstává, na jakou stranu se postaví většinová společnost, která se tak stane soudcem,“ doplnil režisér působící v Česku. S filmem zamířil i na festival do kanadského Toronta.

To, že se podle této události natočil mezinárodně uznávaný film, vnímají lidé spíše negativně. „Máme mezinárodní ostudu. Ukázalo se, že to celé byla jen blamáž. Žádní Romové v tom nefigurovali. Neonacisté z celé republiky se sjeli na základě fikce,“ řekl třeba Václav Hanzl z Břeclavi.

I přesto, že k událostem došlo už před deseti lety, mnozí lidé je mají stále v paměti. „Mladého kluka napadli Romové. Šel jsem tam proto, abychom městu ukázali, co se děje, aby se město probudilo. Zkrátka upozornit na to, že si Romové nemůžou dovolit všechno,“ svěřil se Pavel Knébl, který se pochodu zúčastnil. „To, že se z toho nakonec vyklubala lež, mě mrzí. Byla zneužita solidarita lidí, kteří nechtěli jen nečinně přihlížet tomu, co se děje,“ uzavřel.

Adekvátní reakce?

K takzvanému Pochodu pro Peťu, jehož hlavní myšlenkou byla podpora chlapce, který kvůli údajnému útoku Romů přišel o ledvinu, se přidali i členové dnes již neexistující extrémistické Dělnické strany. Ta svoji pozornost směřovala proti příslušníkům romské populace.

„Reagovali jsme na událost, která tehdy vzbudila rozruch po celé republice. Myslím, že se tam sešlo mnoho lidí, dav byl obrovský. Byla to adekvátní reakce,“ vyjádřil se k tehdejším událostem bývalý předseda strany Tomáš Vandas. To, že si celý příběh chlapec vymyslel, podle něj nebylo šťastné. „To není nic, co by člověka potěšilo,“ dodal.

Případem se tehdy zabývalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. „Vyslýchali jsme chlapce, svědky, prohlíželi kamerové systémy. Zároveň jsme zajišťovali veřejný pořádek a bezpečnost v průběhu akce,“ přiblížila tehdejší události policejní mluvčí Petra Ledabylová. Pochodu se zúčastnilo až dva tisíce lidí. Celá demonstrace se ale podle Ledabylové obešla bez větších problémů. Mladík se nakonec ke všemu přiznal, za což jej policie obvinila z křivé výpovědi.

Film Oběť bude mít v českých kinech premiéru 10. listopadu. Na Slovensku se snímek objeví už 15. září. Do hlavních rolí byli z českých herců obsazení Igor Chmela, Alena Mihulová nebo Viktor Zavadil.