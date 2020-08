Muž velmi mladé dívky systematicky vyhledával na sociálních sítích. Tam si ubíral dvacet let a vystupoval jako šestnáctiletý mladík. Dívenky si uměl získat. Vyznával jim náklonnost a lásku. Některé s ním byly v kontaktu několik měsíců, jiné i roky. Jakmile si získal jejich důvěru, požádal je o zasílání intimních fotografií a videí. Část z nich jeho prosby vyslyšela.

„Fotily se a natáčely. Následně mu tento materiál posílaly,“ uvedl vedoucí oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské policie Ondřej Vaněk. Když s údajným mladíkem chtěly později ukončit komunikaci, pohrozil zveřejněním snímků na sociálních sítích. Tvrdil také, že je rozešle rodině a kamarádům. Dívky proto ze strachu jeho příkazy plnily i několik let.

Osamělý muž z Olomoucka

Vše vyšlo najevo poté, co se jedna z obětí z Moravskoslezského kraje svěřila po několika týdnech rodičům. Ti okamžitě kontaktovali policii, která zahájila rozsáhlé vyšetřování. Přestože se zvrhlík snažil skrýt svou identitu, kriminalisté jej vypátrali. Jde o muže z Olomoucka. Žil sám, neměl zaměstnání a volné chvíle si krátil lovením na internetu.

Nyní je obviněn hned z několika sexuálních zločinů a přečinů, a to ze sexuálního nátlaku, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožení výchovy dítěte, vydírání, šíření pornografie a svádění k pohlavnímu styku. Hrozí mu pět až dvanáct let vězení. „Trestní řízení je vedeno vazebně. Muž nebyl v minulosti trestaný, s policisty spolupracoval,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie s tím, že vyšetřování trvalo několik měsíců a bylo velmi náročné.

„Prověřování a vyšetřování bylo náročné, zejména s ohledem na věk poškozených a charakter trestné činnosti. Práce se zvlášť zranitelnými oběťmi klade i na zkušené kriminalisty vysoké nároky, je potřeba pracovat velmi citlivě a s maximální obezřetností,“ dodala Štětínská.

K TÉMATU

Mluvte s dětmi o nebezpečí, které na internetu číhá

Podle kriminalistů je důležité, aby rodiče s dětmi hovořili o nástrahách internetu. „Internet je otevřené médium, do kterého může kdokoli odkudkoli přistoupit. Takže kontrola tam de facto žádná není. To s sebou nese i druhou věc, a to je anonymita v prostředí internetu,“ uvedl Vaněk s tím, že takto se mohl zvrhlík vydávat za šestnáctiletého mladíka.



„Je třeba si uvědomit, že děti na internetu jsou vystaveny různým nebezpečím, podobně jako na ulici. To znamená, že pokud rodiče s dětmi nekomunikují a neinformují je o nebezpečí na internetu, je to stejné, jako by je nechali po večerech lítat po ulici bez dozoru,“ doplnil Vaněk, podle kterého je nutné si uvědomit i další věc.



„Ty věci, které komukoli na internetu poskytnete, mají relativně trvalý charakter a v pozdějším věku mohou vyplout na povrch. Proto je třeba zvážit, co všechno na internetu sdílíte. Jsou to věci, které nebudou za týden pryč, ale mohou tady být i za několik let,“ uzavřel Vaněk.