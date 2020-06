Není to zcela neobvyklé. Tak komentují odborníci z Evropy případ setkání lesního dělníka s vlkem u Bílé Vody na Jesenicku. Zvíře se pár desítek metrů od muže pohybovalo dlouhé minuty.

Vlk natočený u Bílé Vody na Jesenicku | Foto: (zdroj: YouTube). Repro: DENÍK

Pracovník v lesnictví zvíře natočil zhruba v půli května v lokalitě Šafářova skála. Na vlka i pískal, pokoušel se ho k sobě přilákat. „Až ke mně se nedovážil. Zkoušel jsem mu házet salám, pořád si ale ode mě držel padesátimetrový odstup. Nevěděl jsem, jestli je to pes. Ale podle ocasu jsem usoudil, že je to vlk. I chlapi, kteří se na video dívali, říkali, že to mohl být on,“ popsal muž pro Deník začátkem června setkání se zvířetem.