Zanedbaná část areálu Výstaviště v pražských Holešovicích prošla významnou úpravou.

Piknik na Výstavišti. Revitalizovaný areál nabízí nové možnosti trávení volného času. | Foto: MHMP

Pražané mají další areál pro trávení volného času. Spodní část Výstaviště je nyní otevřena pro sportování, grilování či odpočinek. Dostat se do ní dá vstupy ze Stromovky. Jejich brány jsou otevřeny od 7 do 22 hodin. „Chceme, aby zde Pražané trávili volný čas, i když tu neprobíhá žádná akce, a nemuseli za to platit,“ vysvětlil pražský radní Pavel Vyhnánek (Praha sobě).